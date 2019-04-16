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Apple представила самый быстрый MacBook в своей истории

Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro с восьмиядерным процессором, что делает его самым быстрым в истории компании.

Как говорится в пресс-релизе Apple, новый MacBook Pro оснащен процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения. 15-дюймовая модель получила шести- или восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовая - четырехъядерные.

MacBook Pro, оснащенный восьмиядерным процессором, обеспечивает в два раза большую производительность по сравнению с четырехъядерным MacBook Pro и на 40% большую по сравнению с шестиядерным, пишет «Интерфакс».

Новые модели MacBook Pro уже доступны на российском сайте Apple. Цена 13-дюймовой модели начинается со 155 тыс. 990 руб., 15-дюймовой - с 207 тыс. 990 руб.