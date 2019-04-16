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Госдума приняла во втором чтении законопроект о закреплении 22-й кнопки пульта за муниципальными телеканалами

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о включении муниципальных телеканалов в пакет обязательных общедоступных и закреплении за ними 22-й кнопки на телевизионном пульте. Этого последовательно добиваются активисты ОНФ. Задача – освободить такие каналы от платы кабельным операторам и сделать местные новости доступными для жителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, однако эксперты Народного фронта беспокоятся по поводу внесенных в законопроект поправок, по которым Минкомсвязи РФ намерено прописать для муниципальных каналов отдельные правила приема сигнала и трансляции.

«Конечно мы довольны, что идея, о которой много говорили участники медиафорумов ОНФ и которую поддержал президент РФ близка к воплощению. Но активистов Народного фронта насторожили поправки, внесенные ко второму чтению с подачи Минкомсвязи России. Теперь в проекте закона прописано, что профильное министерство должно будет утвердить отдельный порядок приема кабельными операторами сигнала от муниципальных телеканалов, а также порядок трансляции канала оператором связи. Дело в том, что в законодательстве уже прописан порядок работы со всеми общедоступными телеканалами, включая региональные, за которыми закреплена 21 кнопка пульта. Зачем понадобились новые правила нам пока до конца непонятно. Надеемся, что они будут просто учитывать технические особенности передачи сигнала до операторов кабельных сетей и специфику территорий», – сказала руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

По словам активистов Народного фронта, важно, чтобы новые правила не уничтожили суть инициативы: муниципальные телеканалы в результате должны получить возможность не платить кабельному оператору за включение в сетку вещания и трансляцию, как это прописано в законе «О связи» для обязательных общедоступных каналов.

«Минкомсвязи и правительство РФ должны разрабатывать эти порядки в тесном диалоге и с учетом мнения самих муниципальных телеканалов и профессиональных ассоциаций телевещателей, чтобы идея поручения президента страны не была извращена. Логично было бы, чтобы министерство представило эти документы к третьему чтению законопроекта», – отметила Костенко.

Напомним, что предложение закрепить 22-ю кнопку на пульте за региональными и местными каналами участники Медиафорума ОНФ обсуждали еще в 2017 году. На встрече с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным они объяснили: пока есть аналоговое вещание, у телезрителей остается возможность смотреть местные каналы. Но когда телевещание полностью перейдет на цифровой формат, россияне могут остаться без местных новостей. И в 2018 году глава государства поручил правительству РФ до 1 июля решить вопрос закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами. 19 марта 2019 года группа депутатов и сенаторов, в том числе члены Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева и Наталья Костенко, внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

К муниципальным каналам, согласно документу, будут применять те же критерии отбора, что и к региональным: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, созданных гражданами РФ. Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее 20% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. Отбирать каналы будут через конкурсы, аналогичные тем, что проводят для региональных телекомпаний, претендующих на 21-ю кнопку.