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Охват детей дополнительным образованием в России не меняется, но растет доля платных кружков

Доля платных услуг в сфере дополнительного образования детей за полтора года выросла с 54% до 62%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, при этом количество ребят, охваченных такими занятиями, почти не изменилось и составило 78%. Таковы итоги опроса более 2700 родителей из 84 регионов, проведенного Общероссийским народным фронтом совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования» в первом квартале 2019 года.

Пятая часть российских детей (22%) сегодня не посещают никаких дополнительных занятий. Остальные либо занимаются в организациях дополнительного образования, либо ходят в кружки при клубах развития, домах культуры, колледжах и вузах. Охват детей содержательным досугом, согласно опросам ОНФ, остается неизменным с конца 2017 года. А денежные затруднения - главной причиной, по которой дети не ходят в кружки. 28% родителей, чьи дети не получают дополнительное образование, сообщили, что бюджет семьи не предусматривает таких затрат. Еще 18% отметили, что ходить в кружки отказывается сам ребенок, поскольку нет интересных программ, 16% — что у ребенка не хватает времени. 11% опасаются, что дети не будут успевать выполнять школьные задания.

«Нет времени на кружки, потому что в школе не соблюдают нормы по объемам домашнего задания. Мой ребенок ходит к репетиторам, чтобы успевать по программам в школе. А мог бы ходить в кружок». «У ребенка свои запросы, и таких кружков сейчас нет. Неинтересно, так как сейчас не дают волю творчеству, а заставляют делать то, что по программе» – говорят родители.

Ранее 23% российских школьников в возрасте от 13 до 18 лет сообщили, что им не хватает занятий в интересных кружках и секциях, куда бы их брали вне зависимости от достигаемых результатов, - для того, чтобы чувствовать себя счастливыми и быть успешными в будущем.

Интересы детей при выборе являются решающим фактором. 37% родителей сообщили, что в кружок ребенок захотел пойти сам за компанию с другими ребятами, 20% — что в кружке он сможет заниматься для души, а не для высоких результатов. Почти такому же количеству родителей (19%) оказались важными перспективы, которые откроются ребенку в ходе обучения, — соревнования, призовые места. Только 12% родителей отмечали, что семья делает выбор по финансовым соображениям — среди бесплатных или недорогих кружков.

Вопрос платности дополнительного образования встает все острее. Только каждый пятый ребенок (21%), по словам родителей, посещает полностью бесплатные для семьи кружки. 41% же охваченных мониторингом ребят ходят только на платные занятия. Среди причин выбора платных услуг главными остаются отсутствие бесплатных кружков в радиусе доступности (45%), отсутствие у ребенка интереса к бесплатным программам (20%), нехватка информации (16%).

«В течение последних лет государство неоднократно возвращалось к вопросу доступности дополнительного образования детей. Нацпроект предусматривает создание 900 тысяч новых мест для ребят в этой сфере, 150 тысяч из них должны быть созданы уже в 2019 году. Активисты ОНФ оценят достижение этих показателей в начале 2020 года, — сообщила член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. — Важно, чтобы новые места создавались и в сельской местности, причем бесплатные. Не каждая семья в селе может позволить себе платные занятия — с конца 2017 года средняя месячная плата за один кружок увеличилась с 3084 до 3462 рублей».

Охват детей кружками и секциями в городе существенно выше, чем в селе, — там по-прежнему не получают дополнительное образование 36% ребят. В два раза меньше, чем в городе, доля сельских детей, имеющих возможность посещать платные кружки, — 22% против 44%.

Как показал опрос, в целом по России доля платных услуг в сфере дополнительных занятий детей и содержательного досуга составляет 62%, в то время как бесплатных – лишь 36%. В отдельных же населенных пунктах, по словам родителей, нет никаких дополнительных программ.

Около 2% кружков сегодня родители уже оплачивают сертификатом персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. За каждым сертификатом закреплен определенный объем бюджетных средств, который можно потратить только на кружки или секции. Такой инструмент внедряется сегодня в 42 регионах при поддержке проекта ОНФ «Равные возможности — детям». Результаты вызывают позитивные ожидания в других субъектах — 89% родителей отметили, что этот механизм повысил бы доступность дополнительного образования для их детей.

«Наши наблюдения говорят о том, что родители делают осознанный выбор кружков и секций для ребенка, ориентируясь на его интересы и потребности. Растущая платность — это показатель того, что не всегда бесплатные программы выдерживают содержательную конкуренцию. Часто платные кружки выбирают даже те родители, которые оценивают финансовое положение семьи как крайне тяжелое. Чтобы снизить нагрузку на семейные бюджеты, мы боремся за распространение инструмента персонифицированного финансирования на всю страну. Уверены, что с ним связан следующий шаг в повышении доступности качественного дополнительного образования детей» – заключила Духанина.