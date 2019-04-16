В России и мире

Ольга Тимофеева: Мы спасаем муниципальные каналы, закрепляя за ними 22-ю кнопку

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который обязывает операторов кабельных сетей закреплять муниципальные телеканалы на 22-й кнопке и включать их в пакет обязательных общедоступных каналов. Это поможет освободить такие каналы от платы кабельным операторам и сделать местные новости доступными для жителей, считают представители ОНФ, которые добивались принятия этого документа.

«Мы по факту спасаем муниципальные каналы, которые каждый день рассказывают о том, о чем скорее всего не расскажет федеральный канал: где произошла авария, где завтра будет перекрыта дорога, что происходит в местных школах. Иногда федеральные новости проигрывают в рейтинге именно нашим муниципальным каналам. Мы спасаем эти каналы, даем им возможность бесплатного доступа в сеть. 28 территорий России уже перешли на новый способ доставки сигнала. С 3 июня еще 57 субъектов перейдут на новую систему. По факту аналогового вещания в стране не остается. Мы боялись, что муниципальные каналы могли выпасть, остаться за бортом, за 101-ой кнопкой. Несколько лет назад мы зафиксировали региональные каналы на 21-ой кнопке, а теперь фиксируем на 22-ой муниципальные», – заявила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, Ольга Тимофеева пояснила, что отбор каналов будет осуществляться по конкурсу, и предложила подумать о том, что делать с теми, кто конкурс не выиграет, в том числе, к примеру, с региональными и муниципальными каналами, которые вещают на национальных языках и не смогут попасть на 21-ую или 22-ую кнопки.

«В кабельном вещании на 22-ой кнопке в каждом городе страны важно закрепить наши муниципальные каналы. Причем абсолютно бесплатно. Сегодня по разным оценкам попадание в сетку могло бы стоить для муниципального канала от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей. Для маленьких редакций, поверьте, это колоссальные суммы», – подчеркнула Тимофеева.

Напомним, что предложение закрепить 22-ю кнопку на пульте за региональными и местными каналами участники Медиафорума ОНФ обсуждали еще в 2017 году. На встрече с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным они объяснили: пока есть аналоговое вещание, у телезрителей остается возможность смотреть местные каналы. Но когда телевещание полностью перейдет на цифровой формат, россияне могут остаться без местных новостей. И в 2018 году глава государства поручил правительству РФ решить вопрос закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами. 19 марта 2019 года группа депутатов и сенаторов, в том числе члены Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева и Наталья Костенко, внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

К муниципальным каналам, согласно документу, будут применять те же критерии отбора, что и к региональным: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, созданных гражданами РФ. Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее 20% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. Отбирать каналы будут через конкурсы, аналогичные тем, что проводят для региональных телекомпаний, претендующих на 21-ю кнопку.