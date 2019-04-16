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Патриарх лишил сана священника лавры, который ударил монаха ножом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана, сообщил в четверг официальный сайт обители.

В минувшую среду вечером на территории лавры игумен Севастиан, «находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя», напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений, пишет «Интерфакс».

Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Виновник происшествия задержан в лавре сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело.

«Причиной конфликта, приведшего к столь печальным последствиям, стало неадекватное состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного употребления алкоголя», - говорится в сообщении.