В России и мире

Россияне полюбили дорогие смартфоны

Расходы россиян на покупку смартфонов растут, рассказали «Известиям» представители крупных ритейлеров.

По данным «Связного - Евросети», в I квартале 2019 года средний чек на эти гаджеты в России составил около 16,3 тыс. рублей, примерно на 7% больше, чем годом ранее. Это совпадает с данными других компаний.

Эксперты усматривают здесь в том числе социальную составляющую - погоню за престижем и демонстрационное потребление. Ради этого люди все чаще влезают в долги и покупают дорогие модели за 60-70 тыс. рублей в кредит.

Спрос на самые бюджетные модели при этом падает, посчитали в «М. Видео - Эльдорадо». Смартфоны дешевле 5 тыс. рублей в январе-марте 2019 года заняли 11,5% рынка против 17% в прошлом году и почти 30% - в 2017 году.