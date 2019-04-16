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В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют

24 мая вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют, соответствующее указание ранее подготовил ЦБ. В пресс-службе Банка России отметили, что данные меры служат защитой прав потребителей услуг.

«Данные изменения вводятся для предотвращения деятельности незаконных “точек обмена валюты” и защиты прав потребителя», - сказали RNS в ЦБ.

Регулятор отмечает, что «как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные “точки обмена валют”, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка».

«Банки, как правило, размещают такую информацию на стендах внутри помещений», - добавили в ЦБ.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которым ЦБ смог запрещать размещение информации о курсах иностранных валют на улице в декабре 2018 года.

Новая редакция закона дала Банку России право устанавливать для кредитных организаций требования к размещению информации о курсах валют.

Позже, в апреле, Банк России опубликовал указание, согласно которому банки при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должны «размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк, включая внутреннее структурное подразделение уполномоченного банка».

Отмечалось, что данное требование не распространяется на размещение информации о курсах валют в СМИ, интернете и мобильных приложениях банков.