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Facebook запустит в следующем году свою криптовалюту

В первом квартале 2020 года Facebook запустит свою криптовалюту, сообщает «Ведомости». Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году. По данным СМИ, детали готовящегося запуска Facebook раскроет летом.

Основатель соцсети Марк Цукерберг уже обсуждал с Казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты. Прошли переговоры и с Western Union о наиболее дешевых и быстрых способах перевода денег между клиентами, у которых нет банковских счетов.

О создании новой криптовалюты стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании - Instagram и WhatsApp. Ее курс планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах. Газета со ссылкой на несколько источников написала, что для этого Facebook вел переговоры сразу с несколькими площадками для проведения подобных торгов.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, команда основателя Telegram Павла Дурова сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле она раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским.