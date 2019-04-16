В России и мире

В России задумали электромагнитные ракеты

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») допускает создание боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных поражать цель электромагнитным импульсом (ЭМИ). Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора компании Александр Кочкин.

«Вопрос создания таких боеприпасов [с боевой частью, генерирующей ЭМИ, и ракет радиоэлектронной борьбы (РЭБ)] обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика», — сказал менеджер.

Как отмечает «Лента.Ру», в настоящее время над созданием электромагнитных ракет, в момент подрыва боевой части которых генерируется мощный ЭМИ, способный на физическом уровне поразить электронику противника, работают, в частности, в США, Израиле и России.

К такому вооружению относится ракета с электромагнитной бомбой CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), создаваемая американской компанией Boeing. Согласно открытым источникам, произведено не менее 20 таких ракет, носителями которых выступают стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.