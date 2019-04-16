Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господдержка бизнеса
мечта, ставшая явью
производство пэт-гранул от и до
Титан Моглинского разлома
выбираем текстильные тапочки
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Первый светский вечер в Пскове
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стань волонтером!
О неравном бое с пармезаном
 
 
 
ещё В России и мире 16.04.2019 08:030 Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери 25.05.2019 12:300 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа мобильных банковских троянов 24.05.2019 20:281 В России задумали электромагнитные ракеты 24.05.2019 19:340 Взрыв прогремел в центре французского Лиона 24.05.2019 16:370 Facebook запустит в следующем году свою криптовалюту 24.05.2019 11:200 В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют
 
 
 
Самое популярное 22.05.2019 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 22.05.2019 16:071 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО 23.05.2019 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019 13:0220 Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова 22.05.2019 08:222 Эксперты назвали среднюю зарплату врача-хирурга в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

«Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа мобильных банковских троянов

25.05.2019 12:30|ПсковКомментариев: 0

Разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» в I квартале 2019 года обнаружил около 30 тыс. мобильных приложений - банковских троянцев, что на 58% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Банковские троянцы под видом легитимных приложений осуществляют сбор данных, необходимых для доступа к банковским счетам и электронным кошелькам жертв. В пресс-релизе «Лаборатории Касперского» указано, что в I квартале 2018 года количество таких зловредов составляло чуть менее 19 тыс.

При этом Россия оказалась на третьем месте в рейтинге государств, чьи пользователи активнее всего подвергались атакам мобильных банковских троянцев.

Также «Лаборатория Касперского» зафиксировала трехкратный рост количества троянцев-вымогателей - до 28 тыс. этого типа зловредов с менее чем 9 тыс. в I квартале 2018 года. Такие троянцы вымогают деньги у пользователя, блокируя экран устройства или шифруя файлы жертвы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 198 человек
25.05.2019, 13:000 В Пскове женщина расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой 25.05.2019, 12:300 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа мобильных банковских троянов 25.05.2019, 12:000 Уголовный розыск ищет 43-летнего великолучанина, пропавшего в конце марта 25.05.2019, 11:300 Псковский музей-заповедник приглашает на культурно-образовательную программу «Исторический пикник»
25.05.2019, 11:000 Сотрудники МЧС напомнили жителям Печор о пожарной безопасности 25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове 25.05.2019, 10:000 В Псковской епархии почтили память протоиерея Николая Гурьянова 25.05.2019, 09:301 Всероссийский фестиваль «День массового футбола» пройдет в Пскове
25.05.2019, 09:000 Сегодня в мемориальном музее имени Римского-Корсакова пройдет интерактивная программа «Чудеса в городе Леденец» 24.05.2019, 23:210 В Пскове отметили 15-летие Центра внешкольной работы «Патриот» 24.05.2019, 22:511 Турчак: 26 мая избиратели определят лучших кандидатов, которых «Единая Россия» поддержит на выборах 24.05.2019, 22:075 Назван новый победитель проекта «Голос. Дети», дочь Алсу не пришла на спецвыпуск
24.05.2019, 21:170 Подопечные школ-интернатов Псковской области разыграли футбольный кубок «Маленькие сердца» 24.05.2019, 20:560 Как россияне отнеслись к празднованию Дня Победы, выяснил опрос 24.05.2019, 20:281 В России задумали электромагнитные ракеты 24.05.2019, 20:171 Лучший опыт событийного добровольчества Псковской области и Москвы представлен на тематическом круглом столе
24.05.2019, 20:020 Оксана Федорова выступила в рамках гала-концерта Дней Псковской области в Москве 24.05.2019, 19:568 Оправдание протеста 24.05.2019, 19:340 Взрыв прогремел в центре французского Лиона 24.05.2019, 19:280 В Пскове обсудят особенности внесения в единый государственный реестр сведений о границах муниципалитетов
24.05.2019, 19:276 Между Петербургом и Таллином могут запустить скоростные поезда 24.05.2019, 18:502 Межведомственный совет будет координировать развитие волонтерства на территории Псковской области 24.05.2019, 18:460 С организацией работы поликлиник и станции скорой помощи в Москве познакомились псковские медики 24.05.2019, 18:430 В Пскове осудят рецидивиста, специализировавшегося на кражах аккумуляторных батарей из автомобилей
24.05.2019, 18:421 Суд рассмотрит дело жителя Псковской области, обвиняемого в 30 наркопреступлениях 24.05.2019, 18:301 «Акценты» Донецкого: Отставка Цецерского, кампус к Ганзе и гвозди против детей 24.05.2019, 18:190 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган о любви к Родине 24.05.2019, 18:120 В Пскове на перекрестке Советской и Свердлова появились знаки приоритета
24.05.2019, 18:050 Современными методами обучения и воспитания обменялись псковские и московские педагоги 24.05.2019, 17:570 Небольшие дожди возможны в субботу в Псковской области 24.05.2019, 17:510 В Псковском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-профилактической операции «Должник» 24.05.2019, 17:4310 Псковская таможня уничтожила яблок на 5,1 миллиона рублей
24.05.2019, 17:340 Трудовая инспекция в Псковской области объяснила, когда отпуск можно заменить денежной компенсацией 24.05.2019, 17:290 Александр Козловский помог многодетной матери из Великих Лук приобрести дом и подвести к нему электричество 24.05.2019, 17:210 Хотя бы на час взвалить на себя «крестьянские заботы» предлагают гостям музейного комплекса в Бугрово 24.05.2019, 17:150 Псковская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельного травмирования женщины поездом в Порхове
24.05.2019, 16:590 Развитие добровольческого движения обсудили эксперты в рамках Дней Псковской области в Москве 24.05.2019, 16:510 Предложения по улучшению бизнес-климата в Псковской области обсудили на консультационно-экспертном совете при бизнес-омбудсмене 24.05.2019, 16:440 Псковская Академия ФСИН России провела торжественное закрытие фестиваля «Псковское вече» 24.05.2019, 16:370 Facebook запустит в следующем году свою криптовалюту
24.05.2019, 16:280 Свыше 16 тысяч жителей Псковской области работают в неблагоприятных условиях труда 24.05.2019, 16:140 Уникальный контент станет эффективным инструментом продвижения сайта 24.05.2019, 15:590 За электронной цифровой подписью псковичам можно обратиться в областную Кадастровую палату 24.05.2019, 15:550 В псковском филиале Академии ФСИН России состоялась игра «Что? Где? Когда?»
24.05.2019, 15:430 Дополнительные программы в области искусств пользуются самой большой популярностью среди псковских детей 24.05.2019, 15:340 Профсоюзы: Невысокая зарплата, отсутствие служебного жилья и других мер социальной поддержки сдерживают приток молодых кадров в лесную отрасль Псковщины 24.05.2019, 15:320 Москва окажет Псковской области методическую поддержку по внедрению систем «Умного города» 24.05.2019, 15:240 В Псковской области проводится операция «Дети и транспорт»
24.05.2019, 15:140 Областная организация профсоюза работников лесной отрасли готова содействовать разработке региональной программы поддержки молодых специалистов 24.05.2019, 14:590 Великолукская полиция установила подозреваемых в краже инструментов, аккумулятора, ноутбука и мобильника 24.05.2019, 14:531 Итоги учебного года 2018/2019 станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24.05.2019, 14:491 В Москве в презентации инвестиционного потенциала Псковской области участвовало 200 представителей российских регионов и 10 стран
24.05.2019, 14:480 Фестиваль «Русское слово в Ганзейские дни» состоялся в ПсковГУ 24.05.2019, 14:402 Последний звонок прозвучал сегодня для псковских выпускников 24.05.2019, 14:333 Александр Козловский - выпускникам: Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте 24.05.2019, 14:291 В «Простории» 26 мая откроется фотовыставка, посвященная детскому летнему отдыху
24.05.2019, 14:250 В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста 24.05.2019, 14:150 Министерство промышленности и торговли РФ положительно оценило динамику развития Псковской области 24.05.2019, 14:140 Tele2 запустила общий корпоративный тариф для всей компании 24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей
24.05.2019, 13:524 Александр Козловский: Псковская область - пример территории с эффективно развивающейся промышленностью 24.05.2019, 13:470 Директор клуба «Супер фитнес» ответит на вопросы псковичей о ЗОЖ 24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 24.05.2019, 13:263 Михаил Ведерников: Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций
24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России 24.05.2019, 13:166 Помочь в побелке Троицкого собора и уборке прилегающей территории приглашают псковичей 24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО 24.05.2019, 13:050 Михаил Ведерников поздравил выпускников Псковской области с окончанием школы
24.05.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 24.05.2019, 13:010 Губернатор Михаил Ведерников и президент ТПП РФ Сергей Катырин определили направления совместной работы 24.05.2019, 12:480 В Псковской области высадили больше 60 тысяч саженцев деревьев 24.05.2019, 12:048 Псковское отделение «Единой России» призывает жителей региона помочь партии определить кандидатов для участия в выборах
24.05.2019, 12:033 С сегодняшнего дня на участке улицы Толстого в Пскове введено одностороннее движение 24.05.2019, 12:000 До 80 тысяч рублей могут сэкономить псковичи при покупке LADA Granta в мае 24.05.2019, 11:530 Псковские боксеры и самбисты встретились с московскими спортсменами в рамках Дней региона в столице 24.05.2019, 11:490 Любовь Романова избрана сити-менеджером Великих Лук
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.