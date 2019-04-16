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Сегодня вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз

В субботу, 25 мая, вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз. О подписании документа ранее сообщал МИД РФ. Об этом пишет портал dp.ru.

Соглашение позволяет россиянам с действующими загранпаспортами находиться в Коста-Рике в течение 90 дней, считая с даты въезда.

Документ был подписан в мае 2018 года.

В МИД РФ при подписании соглашения подчеркнули, что после вступления документа в силу граждане России будут иметь безвизовые отношения со всеми странами Центральной Америки.