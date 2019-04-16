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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

Вступил в силу приказ Минтруда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает портал RG.ru.

Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем — проводиться индексация.

Таким образом, после каждой индексации пенсионер будет получать выплаты выше прожиточного минимума, а не равные ему. По такой схеме проиндексируют пенсии, которые были ниже прожиточного минимума, с 1 января 2019 года.









Закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума Владимир Путин подписал в апреле.



