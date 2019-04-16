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Барабанщики на Невском проспекте установили мировой рекорд, исполнив самое массовое крещендо

26 мая во время празднования Дня города в Петербурге барабанщики на Невском проспекте установили мировой рекорд по самому массовому крещендо — синхронной игре с постепенно нарастающей силой звука. Об этом сообщает «Фонтанка».

При исполнении крещендо присутствовал представитель книги рекордов Гиннесса Правин Патель из Лондона. Он отмечал, как играют музыканты, не сбивается ли ритм, стоят ли они в единой линии, и, по его словам, им удалось сделать все по показателям. Патель зафиксировал 356 участников.

Также во время празднования Дня города в Петербурге состоялся масштабный велопарад. Участники проехали по Невскому проспекту, центральным набережным мимо Петропавловской крепости и отправились в сторону Парка 300-летия.