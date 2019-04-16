Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господдержка бизнеса
выбираем текстильные тапочки
производство пэт-гранул от и до
мечта, ставшая явью
Титан Моглинского разлома
Первый светский вечер в Пскове
Samsung Galaxy за вкусные покупки
О неравном бое с пармезаном
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стань волонтером!
Опасны ли суперджеты?
 
 
 
ещё В России и мире 16.04.2019 08:030 Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери 26.05.2019 21:520 Барабанщики на Невском проспекте установили мировой рекорд, исполнив самое массовое крещендо 26.05.2019 21:230 Всемирная организация здравоохранения признала болезнями переутомление и игровое расстройство 26.05.2019 18:560 В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26.05.2019 12:290 Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля 25.05.2019 21:000 Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
 
 
 
Самое популярное 23.05.2019 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019 13:0221 Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова 24.05.2019 08:211 Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки 23.05.2019 14:536 ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского 23.05.2019 14:052 На смену жаркой погоде в Псковской области придет небольшое похолодание - синоптики
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Барабанщики на Невском проспекте установили мировой рекорд, исполнив самое массовое крещендо

26.05.2019 21:52|ПсковКомментариев: 0

26 мая во время празднования Дня города в Петербурге барабанщики на Невском проспекте установили мировой рекорд по самому массовому крещендо — синхронной игре с постепенно нарастающей силой звука. Об этом сообщает «Фонтанка».

При исполнении крещендо присутствовал представитель книги рекордов Гиннесса Правин Патель из Лондона. Он отмечал, как играют музыканты, не сбивается ли ритм, стоят ли они в единой линии, и, по его словам, им удалось сделать все по показателям. Патель зафиксировал 356 участников.

Также во время празднования Дня города в Петербурге состоялся масштабный велопарад. Участники проехали по Невскому проспекту, центральным набережным мимо Петропавловской крепости и отправились в сторону Парка 300-летия.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 327 человек
26.05.2019, 22:110 В Пскове пройдет акция «День пешком» 26.05.2019, 21:520 Барабанщики на Невском проспекте установили мировой рекорд, исполнив самое массовое крещендо 26.05.2019, 21:330 Избиратели помогли «Единой России» определить кандидата на выборах главы Дновского района 26.05.2019, 21:300 Сергей Мезенцев набрал более 80% голосов на предварительном голосовании «Единой России» в Новоржевском районе
26.05.2019, 21:240 На предварительном голосовании в Усвятском районе большинство избирателей поддержали Дмитрия Петрова 26.05.2019, 21:230 Всемирная организация здравоохранения признала болезнями переутомление и игровое расстройство 26.05.2019, 21:210 Победителем предварительного голосования по выборам главы Пушкиногорского района стал Александр Баранов 26.05.2019, 21:170 Сергей Михеев побеждает на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Бежаницкого района
26.05.2019, 21:131 Будущего кандидата от «Единой России» в гордуму выбрали псковичи 26.05.2019, 21:062 Иван Штылин опередил соперников на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе 26.05.2019, 20:580 Полистовскому заповеднику исполнилось 25 лет 26.05.2019, 20:351 В Псковской области завершилось предварительное голосование «Единой России»
26.05.2019, 20:070 Голосование на допвыборах депутата Великолукской городской Думы завершилось 26.05.2019, 19:551 Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по хоккею 26.05.2019, 19:274 Губернатор Псковской области вновь завоевал «Хрустальный пистолет» 26.05.2019, 18:560 В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26.05.2019, 18:273 Почти 2600 псковичей помогли «Единой России» определиться с кандидатами на выборах 26.05.2019, 18:200 К 18 часам явка на допвыборах в Великих Луках 12,16% 26.05.2019, 18:050 «Псков-747» проиграл «Велесу» в последнем домашнем матче сезона 26.05.2019, 17:582 В Пскове прошел велопарад
26.05.2019, 17:291 Аркадий Мурылев поздравил предпринимателей с наступающим праздником 26.05.2019, 17:000 Великолукский автобус принял участие в международном параде ретро техники 26.05.2019, 16:340 Посетители псковской библиотеки в Овсище приступили к встрече Ганзейских дней 26.05.2019, 16:041 Неравнодушные великолучане спасли ежа со стаканчиком на голове
26.05.2019, 15:351 Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области приблизилась к 4% 26.05.2019, 15:300 На 15 часов явка на допвыборах депутата Великолукской городской Думы составила 10,21% 26.05.2019, 15:240 Елена Даньшова: Участие в выборах - это проявление гражданской и личной позиции 26.05.2019, 14:150 В «Михайловском» объявили итоги конкурса «С днем рождения, Александр Сергеевич!»
26.05.2019, 13:440 Псков-747 сегодня сыграет последний домашний матч 26.05.2019, 13:123 Вера Емельянова сделала выбор на предварительном голосовании «Единой России» в Пскове 26.05.2019, 12:560 Школа безопасности «Стоп Угроза» для детей начала свою работу в Пскове 26.05.2019, 12:291 В предварительном голосовании «Единой России» к полудню приняли участие около 1400 человек
26.05.2019, 12:290 Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля 26.05.2019, 12:280 Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме не пропустил предварительное голосование 26.05.2019, 12:240 7, 86% избирателей уже проголосовали на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы 26.05.2019, 12:012 Анатолий Тиханов пришел на предварительное голосование «Единой России»
26.05.2019, 11:540 Состоялся VII Кубок Псковской области по тяжелой атлетике 26.05.2019, 11:230 В Великих Луках прошел ежегодный велопарад 26.05.2019, 10:591 Более 600 жителей Псковской области проголосовали за будущих кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах 26.05.2019, 10:300 Объявлена явка на 10 часов на дополнительных выборах депутата Великолукской Гордумы
26.05.2019, 10:140 Александр Братчиков принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в гордуму 26.05.2019, 10:005 ПЛН-ТВ: Псков без Ивана Цецерского 26.05.2019, 09:300 Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове 26.05.2019, 08:580 Начались дополнительные выборы депутата Великолукской городской Думы по округу №14
26.05.2019, 08:200 Единый день предварительного голосования проводится в Псковской области 26 мая 25.05.2019, 22:171 Уникальная выставка ПсковГУ обратила внимание на историю предпринимательства 25.05.2019, 22:000 Завтра в Печорах состоится концерт органной музыки 25.05.2019, 21:300 Фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске в июле
25.05.2019, 21:000 Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства 25.05.2019, 20:300 С советских фильмов и классической литературы задумали снять возрастной ценз 25.05.2019, 20:000 Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 25.05.2019, 19:261 В Ростуризме рассчитывают, что РФ войдет в топ-12 популярных туристических направлений к 2025 году
25.05.2019, 19:000 Названы европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями 25.05.2019, 18:330 Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира по хоккею 25.05.2019, 18:300 В воскресенье в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом 25.05.2019, 18:004 Сегодня вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз
25.05.2019, 17:300 В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО 25.05.2019, 16:505 Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона - Михаил Ведерников 25.05.2019, 16:300 Сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вошли в пятерку лучших водителей автобусов на международных соревнованиях 25.05.2019, 16:000 «Веселый Пушкин» Игоря Шаймарданова месяц будет гостить в Гдове
25.05.2019, 15:300 Завтра в Псковской области синоптики прогнозируют до +20 градусов и дожди 25.05.2019, 15:001 В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО 25.05.2019, 14:306 Интерактив: Паркуюсь как душе угодно 25.05.2019, 14:000 В Пскове почтили память писателя Юрия Куранова
25.05.2019, 13:304 32-летняя псковичка похитила их магазина коньяк, продукты питания и решетку для мангала 25.05.2019, 13:000 В Пскове женщина расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой 25.05.2019, 12:300 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа мобильных банковских троянов 25.05.2019, 12:000 Уголовный розыск ищет 43-летнего великолучанина, пропавшего в конце марта
25.05.2019, 11:300 Псковский музей-заповедник приглашает на культурно-образовательную программу «Исторический пикник» 25.05.2019, 11:000 Сотрудники МЧС напомнили жителям Печор о пожарной безопасности 25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове 25.05.2019, 10:000 В Псковской епархии почтили память протоиерея Николая Гурьянова
25.05.2019, 09:301 Всероссийский фестиваль «День массового футбола» пройдет в Пскове 25.05.2019, 09:000 Сегодня в мемориальном музее имени Римского-Корсакова пройдет интерактивная программа «Чудеса в городе Леденец» 24.05.2019, 23:210 В Пскове отметили 15-летие Центра внешкольной работы «Патриот» 24.05.2019, 22:511 Турчак: 26 мая избиратели определят лучших кандидатов, которых «Единая Россия» поддержит на выборах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.