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В Москве установят памятный знак в честь чемпионата мира по футболу

В столице установят памятный знак в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает радио «Эхо Москвы», эту инициативу поддержала комиссия по монументальному искусству.

Предполагается, что единый знак будет состоять из двух частей, одну из которых расположат на территории спорткомплекса «Лужники», а другую на улице Никольской – неофициальном месте сбора болельщиков прошедшего турнира.

Финансировать проект будут из средств столичного бюджета.

По предварительным подсчетам, его стоимость оценена в 15 миллионов рублей.