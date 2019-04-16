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Израиль ударил по Сирии в ответ на обстрел своего истребителя

В Израиле армия атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю. Об этом сообщается на странице Вооруженных сил страны в твиттере, передает Газета.Ру.

Как отмечается, до этого «Сирия подвергла обстрелу израильский истребитель в ходе рутинного полета на севере страны».

В ответ на это армия Израиля атаковала сирийскую пусковую установку.

«ЦАХАЛ (израильская армия. — «Газета.Ru») серьезно относится к любой угрозе его самолетам и действует в их защиту», — отметили военные.