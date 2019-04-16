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В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования

В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования: страховые медицинские организации каждый месяц будут информировать граждан о профилактических осмотрах и диспансеризации. Об этом пишет ТАСС.

Источник: ТАСС

Оповещаться будут не только те граждане, которые должны пройти диспансеризацию, но и те, кто состоит на наблюдении по итогам диспансеризации. Ранее эта категория людей информировалась о необходимости пройти осмотр, консультации и прочие процедуры только по инициативе страховой организации. Согласно новым правилам также увеличивается срок действия временного полиса ОМС с 30 до 45 рабочих дней с момента выдачи. Также упрощена процедура получения полиса ОМС: заявление можно будет подать через официальный сайт территориального фонда ОМС при наличии электронно-цифровой подписи или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По новым порядкам СМО будут осуществлять контроль состоявшихся плановых госпитализаций. Амбулаторно-поликлинические учреждения раз в сутки будут направлять в организации сведения о пациентах, которые должны пройти плановую госпитализацию. Стационары в свою очередь будут направлять списки пациентов, которые пришли на плановую госпитализацию, уточнил Рыжаков.

Напомним, Минздрав РФ 17 мая утвердил новые правила ОМС, согласно которым предусматривается возможность выбора страховой организации и получения полиса через многофункциональные центры (МФЦ) и Единый портал госуслуг, уточнен механизм информирования граждан о диспансеризации и профосмотре, у также учтена отмена с 1 января 2017 года универсальной электронной карты.

Как пояснил ТАСС ранее председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков, согласно новым правилам страховые медицинские организации (СМО) каждый месяц будут информировать граждан о профилактических осмотрах и диспансеризации. До этого оповещение происходило ежеквартально. Если же пациент не явился на профилактический осмотр, в том числе в рамках диспансеризации, то страховой представитель может проинформировать его еще раз и связаться с ним для выяснения причин, уточнил он.