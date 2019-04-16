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В России и мире

МЭР намерено штрафовать на 600 тыс. рублей за публикацию данных о владельцах недвижимости

28.05.2019 13:49|ПсковКомментариев: 0

Минэкономразвития ограничит предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Министерство опубликовало поправки в Кодекс об административных правонарушений (КоАП), предусматривающие крупные штрафы за предоставление данных о владельцах недвижимости за плату. Поправки разработаны в связи с жалобами граждан на создание сайтов, которые предоставляют информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные сведения, следует из пояснительной записки. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Как следует из документа, за предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам, в том числе за плату, а также создание сайтов для публикации такой информации, предлагается ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для граждан и должностных лиц, 100 тысяч рублей - для предпринимателей, 400 тысяч рублей - для юридических лиц. Штраф увеличится при повторном нарушении: до 100 тысяч рублей для граждан и должностных лиц, до 200 тысяч - для предпринимателей, до 600 тысяч - для юридических лиц. Индивидуальным предпринимателям и юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

МЭР также предложило значительно увеличить тарифы за получение сведений из Росреестра. В данный момент единовременный запрос есть несколько тарифов в зависимости от числа выписок - не более 100, 1000, 10 000, 100 тыс. и 500 тыс. Цена на них составляется от 320 до 960 тысяч рублей. Самый дешевый, позволяющий получить до 100 выписок, стоит 320 рублей для физлиц и властей и 640 рублей для юрлиц. То есть цена одной выписки - меньше 4 рублей. Теперь предлагается установить два тарифа - не более 50 тысяч выписок и не более 100 тысяч выписок за 1,1 млн и 29 млн рублей соответственно. Таким образом, стоимость одной выписки составит от 340 до 5220 рублей.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров отметил, что запрет на передачу выписок третьим лицам по факту означает запрет на их публикацию для журналистов и расследователей. Он пояснил, что фонд публикует справки ЕГРН целиком, что формально считается их передачей третьим лицам. В МЭР и Росреестре «Ведомостям» сказали, что законопроект не нарушает принцип открытости ЕГРН, а только предусматривает ответственность за предоставление сведений третьим лицам за плату. «Таким образом, препятствий для осуществления журналистской деятельности он не содержит», - указали в пресс-службе МЭР

О влиянии же на бизнес мнения коммерсантов разошлись. «Безусловно, это неприятный сюрприз как для крупных, так и для небольших компаний», - сказала «ДП» директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей. Первым придется пересматривать свою финансовую модель, а для маленьких компаний повышение цен может вообще стать стоп-фактором. Скорее всего, они будут вынуждены заказывать данные у крупных игроков, а те, в свою очередь, постараются договориться с Росреестром о специальных условиях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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