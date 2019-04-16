В России и мире

Число россиян, мечтающих об отдыхе за границей, выросло в два раза

Примерно две пятых россиян (39%) предпочли бы провести отпуск за границей, свидетельствуют данные ежегодного опроса ВЦИОМ. Как отмечает социологическая служба, этот показатель почти удвоился по сравнению с предыдущим годом (21%).

Как сообщает «Медуза», в действительности провести отпуск за пределами России намереваются лишь 10% жителей страны. Подавляющее большинство планирует во время отпуска остаться дома (44%) или провести его на даче (26%).

Основной причиной, по которой россияне остаются на отдых дома или на даче, является отсутствие средств — ее назвали 53% тех, кто не собирается никуда ехать. Этот показатель стал максимальным с 2011 года.