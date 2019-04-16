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Почти 100 тысяч рублей составляет средняя зарплата в соседней Эстонии

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата за первый квартал в Эстонии выросла в годовом сравнении на 7,9 процента до 97 тыс. 61 рубль (1341 евро), сообщает Postimees.

В первом квартале средняя часовая брутто-зарплата составила почти 572 рубля (7,90 евро), что на 7 процентов выше, чем за тот же период прошлого года.

Средняя месячная брутто-зарплата составила в январе 94 тыс. 745 рублей (1309 евро), в феврале 95 тыс. 324 рубля (1317 евро), а в марте 101 тыс. 42 рубля (1396 евро). По сравнению с предыдущим кварталом месячная брутто-зарплата сократилась в первом квартале на 3,2 процента, преимущественно из-за сокращения нерегулярных доплат. Годовой рост средней месячной брутто-зарплаты был на 1 процентный пункт медленнее, чем в предыдущем квартале.

Рост реальной зарплаты составил 5,5 процента. Реальная зарплата, учитывающая эффект от изменения индекса потребительских цен, по сравнению с первым кварталом 2018 года росла из-за роста потребительских цен медленнее средней месячной брутто-зарплаты. Реальная зарплата растет по сравнению с тем же кварталом за предыдущий год со второй половины 2011 года.

Средняя месячная брутто-зарплата была выше всего в сфере финансов и страхования, энергетики, а также информации и связи. По сравнению с первым кварталом за 2018 год средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в сфере прочей обслуживающей деятельности, где она является одной из самых низких.

В первом квартале месячная брутто-зарплата упала по сравнению с тем же периодом за прошлый год в трех сферах деятельности: сельском хозяйстве, недвижимости, а также профессиональной, научной и технической деятельности.

Месячная брутто-зарплата была выше всего в принадлежащих государству учреждениях и предприятиях, где она составила 123 тыс. 407 рублей (1705 евро), а также принадлежащих иностранным частно-правовым лицам предприятиях, где она составила 115 тыс. 880 рублей (1601 евро). Годовой рост месячной брутто-зарплаты был в первом квартале быстрее всего в принадлежащих государству учреждениях и предприятиях, а медленнее всего — в принадлежащих иностранным частно-правовым лицам предприятиях.

В первом квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата была выше всего в уездах Харью (106 тыс. 326 рублей/1469 евро) и Тарту (95 тыс. 903 рублей/1325 евро), а ниже всего в уездах Хийу (68 тыс. 761 рублей/950 евро), Йыгева (70 тыс. 787 рублей/978 евро) и Валга (72 тыс. 90 рублей/996 евро). Годовой рост месячной брутто-зарплаты был в первом квартале быстрее всего в уездах Ляэне, Ляэне-Виру и Ида-Виру.

Средние затраты работодателя на рабочую силу в пересчете на наемного работника в первом квартале 2019 года составили 130 тыс. 139 рублей (1798 евро) в месяц и 839 рублей (11,6 евро) в час. По сравнению с первым кварталом 2018 года средние месячные затраты на рабочую силу в пересчете на одного наемного работника выросли на 7,3 процента.