В России и мире

В России представили первый квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Судя по фотографиям, внешне устройство выглядит как стационарный телефон с сенсорным дисплеем вместо клавиатуры. Согласно описанию издания, он представляет собой IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу.

При этом связь между двумя такими гаджетами будет шифроваться с помощью фотонов, а доступ к протоколу шифрования получить невозможно из-за свойств частиц. Радиус передачи данных таким телефоном ограничивается 25 километрами.

Отмечается, что идея квантового телефона не нова и такие гаджеты уже есть в Китае.

Производство первых партий квантового телефона собираются начать к концу 2019 года. Своими главными клиентами «Инфотекс» назвал крупные корпорации, где важно предотвратить утечки информации. Базовый набор аппаратуры, который состоит из сервера и двух телефонов, стоит примерно 30 миллионов рублей, выяснили «Ведомости».

В разработку устройства и технологии передачи компания «Инфотекс» инвестировала около 700 миллионов рублей, из которых 140 миллионов - субсидия Министерства образования и науки. Также еще примерно 600 миллионов вложила Национальная технологическая инициатива.

Как отмечает «Медуза», ранее компания разрабатывала для спецслужб и Минобороны защищенные программы. В сентябре «Инфотекс» попал в санкционный список Минфина США.