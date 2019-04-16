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Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

Сейм избрал в среду на должность президента Латвии судью Суда Евросоюза Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.

Как сообщает «Интерфакс», за его кандидатуру проголосовал 61 депутат, против - 32.

После избрания Левитс обратился к депутатам с речью с трибуны Сейма: «Я буду президентом всей Латвии, всех граждан - и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь».

На должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс.

За кандидатуру Янсонса проголосовали восемь депутатов, против - 85, а за кандидатуру Шмитса отдали голоса 24 депутата, против - 69.

Действующий президент Раймонд Вейонис повторно не баллотировался на эту должность. Срок его должностных полномочий истекает в начале июля.

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии и судьей Суда ЕС.

Левитс является соавтором принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии.

Выдвигался кандидатом на президентские выборы в Латвии в 2015 году.