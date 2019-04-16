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Уровень закредитованности россиян за 1 квартал 2019 года вырос до 28%

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за 1 квартал 2019 года. Согласно расчетам представителей Народного фронта, уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28%. Год назад данный показатель составлял 23%.

По итогам первого квартала совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 15,444 трлн рублей, увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 года объем задолженности вырос на 23,3%.

Эксперты ОНФ отмечают, что в структуре задолженности 50% приходится на обеспеченные кредиты (ипотека и автокредиты), оставшиеся 50% – на необеспеченные кредиты и кредитные карты.

Просроченная задолженность составила 754 млрд рублей. Это 4,9% от всей задолженности. Показатель продолжает снижаться и опустился ниже 5% впервые за всю историю расчета кредитной карты России (с 2015 года), что указывает на стабильное состояние «плохих долгов» на балансах банков. В абсолютном выражении объем просроченной задолженности составил 754,2 млрд руб., что почти соответствует показателю четырехлетней давности (в первом квартале 2015 года просрочка в абсолютном выражении составляла 756,1 млрд руб.).

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%. Это означает, что как правило семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, в первом квартале 2018 года средний уровень закредитованности составлял 23%, то есть увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 273,6 тыс. рублей (годом ранее – 221,8 тыс. руб.). Средняя просрочка – 13,4 тыс. рублей (годом ранее – 14,9 тыс. руб.).

В некоторых регионах уровень закредитованности превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Выросла свыше 40% закредитованность домохозяйств в Чувашии, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе. Низкие показатели сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 5%, Ингушетия – 7%, Чечня – 7%), а также в Крыму и Севастополе (7%).