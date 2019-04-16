В России и мире

В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня»

В России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, идет работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко в четверг журналистам, пишет «Интерфакс».

«Сейчас мы приступили к модернизации ВКП на базе Ил-80 и Ил-82. Предприятие (НПП "Полет" - ИФ) является головным разработчиком бортового комплекса связи и управления и успешно завершили опытно-конструкторские работы по его модернизации», - сказал он в ходе посещения НПП «Полет».

Замминистра выразил надежду, что имеющийся у специалистов «Полета» научно-технический задел позволит создать новейшие системы управления и радиосвязи для истребителя пятого поколения Су-57 и других перспективных машин.