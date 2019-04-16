В России и мире

Сегодня в России отмечают Всемирный день без табака

Сегодня россияне отмечают Всемирный день без табака. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К 31 мая Всемирная организация здравоохранения опубликовала новый доклад Европейского регионального бюро ВОЗ, в котором содержится актуальная информация о распространенности курения и мерах реагирования со стороны систем здравоохранения.

В Европейском регионе ВОЗ зафиксирован самый высокий показатель употребления табака в мире - здесь насчитывается 209 миллионов курильщиков (29 % населения). Кроме того, отмечается самый большой в мире процент курящих женщин - 21 % (74 миллионов).

Согласно исследованию, 9 из 10 смертей (включая случаи преждевременной смерти) от рака трахеи, бронхов и легких в Европейском регионе ВОЗ обусловлены употреблением табака. Иными словами, 90 % случаев рака легких можно предотвратить, если бросить курить, отметили в организации.

Кроме того, в ВОЗ добавили, что нет безопасного уровня воздействия табачного дыма. Лучшей мерой профилактики респираторных заболеваний и улучшения здоровья легких во всем мире является снижение потребления табака и воздействия табачного дыма. Среди принимаемых мер для достижения этой цели: создание бездымных общественных помещений; запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака; повышение налогов на табачные изделия; требование размещать крупные изображения с предупреждениями о вреде для здоровья на всю табачную продукцию; предложение помощи лицам, употребляющим табак, в целях прекращения употребления.