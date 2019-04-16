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Беглов решил баллотироваться в губернаторы Петербурга как самовыдвиженец

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец.

«Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем», - сказал Беглов в эфире телеканала «78» в четверг.

Как ожидается, старт избирательной кампании даст Законодательное собрание города на заседании 31 мая.

О планах Беглова участвовать в выборах в сентябре его спросили 25 мая во время встречи с представителями Общественной организации ветеранов города.

«Александр Дмитриевич дал согласие идти на выборы», - сказали в пресс-службе Смольного.

Беглов был назначен врио губернатора города в начале октября 2018 года. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре.