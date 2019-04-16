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«Мажор» получит новый сезон и полнометражное продолжение

Павел Прилучный, сыгравший главную роль в сериале «Мажор», объявил о том, что популярное шоу продлили на четвертый сезон. Более того, сериал также получит полнометражную версию, пишет Кино Mail.ru.

Актер рассказал в видеоподкасте «Фильм Бро»: «Давайте так: будет продолжение. Мы готовим две истории: одна – полный метр, вторая – восемь серий. Снимают ребята, которые снимали второй сезон. История интересная, я уже прочитал. Клевая. Больше ничего сказать не могу».

Павел Прилучный отметил, что съемки продолжения сериала стартуют уже 6 июня, хотя добавил, что пока не подписывал контракта со студией. «Я не знаю, что мне можно еще говорить, я еще контракт не подписал, значит, я могу все говорить. Но боюсь, что меня покарают», - сказал Прилучный.

Сериал «Мажор» шел на «Первом канале» с 2014 года и рассказывал о молодом человеке, которого отец-олигарх в наказание за проступок отправляет работать в полицию. В шоу, которое купила для показа также американская платформа Netflix, снимались Карина Разумовская, Денис Шведов, Любовь Аксенова, Дмитрий Шевченко и другие. Жестокая и неожиданная развязка третьего сезона, который вышел в 2018 году, возмутила зрителей, однако создатели долгое время заявляли, что не планируют снимать продолжение.