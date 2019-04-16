В России и мире

В России снизилось число курильщиков

Число курящих россиян значительно снизилось, сейчас курильщиков в стране около 29 процентов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу Минздрава.

В ведомстве отметили, что, согласно социологическим опросам, в 2011 году в России было 38 процентов курящих среди взрослого населения. К 2018 году их доля снизилась на девять процентов.

За последние 20 лет дети начали приобщаться к курению в более старшем возрасте. Раньше первый опыт курения приходился на 10 лет и даже меньше, то сейчас табак впервые пробуют в 13-14 лет. В пресс-службе добавили, что за последнее десятилетие курить стали почти в два раза меньше подростков. Среди несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет наблюдается популярность вейпов, которые привлекают их своей схожестью с современными гаджетами.

Ранее в мае сообщалось, что в 2018 году Россия стала лидером по числу выкуренных сигарет на душу населения и заняла пятое место среди самых курящих стран мира. За прошлый год россияне выкурили 300 миллиардов сигарет, в среднем это две тысячи в год на одного человека.

Миндрав продвигает инициативу о едином регулировании всех табачных изделий, в том числе кальянов и устройств для нагревания табака. В конце марта профильная правительственная комиссия поддержала идею. Единый антитабачный закон может начать действовать уже этим летом.