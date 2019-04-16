В России и мире

Назван помогающий снизить риск инфаркта продукт

Британские и американские специалисты выяснили, какой продукт поможет жителям Земли избежать развития болезней сердечно-сосудистой системы на 15%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на результаты исследований «EurekAlert!».

Для снижения риск инфаркта, людям необходимо каждый день есть по 150 гр черники. Если же употреблять в пищу меньше установленной дозы, то никакого благоприятного воздействия не будет, считают ученые.

По мнению исследователей, черника помогает улучшить кровообращения в организме и повышает прочность сосудов.

«Исследования показали, что люди, которые регулярно едят чернику, имеют пониженный риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», - говорится в сообщении.