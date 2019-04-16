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Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов

Роскосмос объявил о новом наборе в российский отряд космонавтов, сообщает ТАСС.

«Мы объявили новый набор. Это уже наши космонавты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участники дальних космических экспедиций», - сказал Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос ждет более активного участия девушек в новом наборе в отряд космонавтов.

«Мы рассчитываем, что девушки станут более активно участвовать в наборе. Мы рассчитываем на то, что молодые женщины в России абсолютно спокойно могут пройти те жесткие требования, которые предъявляются космонавтам, и тем самым сбалансируют отряд, который в последнее время стал слишком мужским», - отметил он.

Глава госкорпорации отметил, что в России хорошие традиции подготовки женщин. «У нас все женщины рекордсменки, начиная с Терешковой», - подчеркнул он.

По словам Рогозина, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.