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В России и мире

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана в автосалонах

01.06.2019 12:09|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Как пишет «Российская газета», специалисты свердловского управления ведомства выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в точках продаж автомобилей, которую провели после многочисленных жалоб.

Источник: РИА «Новости»

В частности, покупатели чаще всего сообщали об обмане при заключении договора, когда после покупки выяснялось, что цена машины выше или комплектация скромнее заявленной. Кроме того, при оформлении документов оказывалось, что процентная ставка по кредиту выше обговоренной.

В ходе проверки обнаружилось, что сотрудники автосалона выдали тайному покупателю памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. При этом до подписания кредитного договора поступал звонок от «сотрудника банка», который сообщал о перечислении денег автосалону, хотя такие операции не проводились.

«На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких соглашений. Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор», - отметил специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова.

В Роспотребнадзоре указывают на то, что схожие схемы действуют во многих автосалонах. Также среди распространенных обманов ведомство назвало заниженную в рекламе стоимость авто, обещание низкой ставки по кредиту, отказ от показа машины, запрос кредита у банка на более высокую сумму, затягивание с подписанием договора и подмену марки или модели автомобиля.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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