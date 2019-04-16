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Серия взрывов прогремела на оборонном заводе в Дзержинске, пострадали 27 человек

Серия взрывов произошла в субботу, 1 июня, на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщают российские СМИ, по предварительным данным, пострадали двадцать семь человек.

Источник: РИА «Новости»

По одной из версий, причиной нескольких взрывов могла стать детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений.

По данным life.ru, в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия задействовано порядка 350 человек и около 40 единиц техники.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники «Интерфакс», в цеху, где произошел взрыв производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же.

В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что в результате ЧП есть раненые.

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что угрозы загрязнения воздуха после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске нет.