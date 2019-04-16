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Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Бывшего главу Ивановской области Павла Конькова задержали по делу о коррупции, сообщает в субботу, 1 июня, РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

По ее словам, также задержан управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

«По версии следствия, Коньков, Гришин и иные, пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей», - отметили в Следственном комитете.