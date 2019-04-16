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Число пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске растет

Количество людей, пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области, увеличивается. Об этом пишет ТАСС. Так, 1 июня, по состоянию на 22.12, число госпитализированных в результате взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске выросло до 16, всего за медицинской помощью обратились 85 человек, пресс-служба Минздрава РФ.

Источник: ТАСС

«По последним данным, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города. По состоянию на 22.15, на стационарном лечении состоят 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам», - сказано в сообщении.

При этом глава города Иван Носков ранее сообщал, что только 15 работников ГосНИИ «Кристалл» фигурируют в числе пострадавших: «15 - это работники завода, пострадавшие. Все легкие, от осколков стекол».