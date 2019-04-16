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Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

Чтобы сохранить здоровье и снизить риск преждевременной смерти, необходимо не менее трех недель отпуска ежегодно. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо. Об этом пишет портал «Известия».

Специалисты провели исследование с участием более 100 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Их отправили на шесть дней в отель курорта Калифорнии и попросили сдать кровь до и после отдыха, а также трижды в течение года ответить на вопросы о самочувствии.

Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.

Так, у участниц эксперимента за неделю исчезло ощущение тревоги и изменилась активность некоторых генов, в том числе отвечающих за иммунитет и ответ организма на стресс.

Неправильный метаболизм этих белков приводит к нарушению сна, памяти и развитию болезни Альцгеймера, пишет «РИА Новости».

Также у всех отдыхающих в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма.

Положительный эффект каникул сохранялся в течение десяти месяцев.

В то же время эксперимент ученых из Хельсинки показал, что нерегулярный отдых менее трех недель может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.