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РЖД в августе запустят пилотный проект «детское купе» на маршруте Москва - Анапа

АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) - запускает новый сервис с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми - «детское купе». Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению РЖД, дизайн интерьера «детского купе» разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. В купе предусмотрены настольные игры и игрушки.

«Пилотный проект "детского купе" реализован в купейных вагонах поезда №109В/109С сообщением Москва - Анапа (места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона). В первый рейс состав поезда с купе для проезда пассажиров с детьми отправится из Москвы 22 августа и будет курсировать до 27 сентября 2019 года», - рассказали в РЖД.

По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса, отмечает компания.

Приобрести билеты в «детское купе» можно уже сейчас, как в ж/д кассах, так и на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке электронного билета на схеме вагона «детское купе» обозначено специальным знаком. Стоимость билетов на места в «детском купе» не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов.