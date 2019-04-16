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Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Об этом пишет «Лента.ру».

В фонде рассказали, что раньше в распоряжении историков были только немецкие варианты этого документа. Договор будет опубликован в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала», где ученые подробно разберут, почему борьба против стран нацистского блока в 1939 году не увенчалась успехом.

Также фонд опубликовал секретный дополнительный протокол к договору, в котором страны договорились о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с протоколом в зону интересов СССР входят страны Прибалтики, а также Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии.

Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна из них подвергнется атаке любого другого государства. Пакт был заключен сроком на 10 лет.