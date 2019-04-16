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Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщили в Рособрнадзоре, пишет портал «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Отмечается, что за использование шпаргалок с экзаменов удалили 56 человек, а за использование мобильных телефонов — 58. Кроме того, в одном из регионов страны сдающим пытался помочь организатор ЕГЭ. Все результаты аннулированы, нарушители смогут сдать экзамен по этим предметам только со следующего года.