В России и мире

Названы самые популярные товары среди россиян весной

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и компания «Геоинтеллект» провели исследование потребительской активности россиян весной этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RT.

Согласно исследованию, по сравнению с весной прошлого года россияне стали чаще покупать спортивные товары, а именно — кроссовки, футболки и спортивные брюки. Объем покупок спорттоваров вырос более чем на 30%.

Также на 16% выросло потребление электроники (смартфонов, умных браслетов и часов) и на 18% — садовых товаров и стройматериалов.

По мнению аналитиков, рост продаж этих категорий товаров связан с развитием онлайн-торговли в России.