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В России и мире

Минтруд уточнил обязанности работодателя при ликвидации организации

03.06.2019 13:46|ПсковКомментариев: 0

Минтруд уточнил обязанности работодателя перед сотрудниками при ликвидации предприятия, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщает «РИА Новости», соответствующие законопроекты рассмотрели на Российской трехсторонней комиссии (РТК). На заседании замминистра труда и соцзащиты Всеволод Вуколов отметил, что ранее Конституционный суд указал на отсутствие механизма, гарантирующего работникам, уволенным при ликвидации организации, средний заработок на период трудоустройства.

Вуколов сообщил, что в связи с этим в статье 178 Трудового кодекса отдельно прописана часть, в которой закрепляется обязанность работодателя сохранить за сотрудником средний заработок на время поиска работы.

Так, работодатель может выплатить выходное пособие при увольнении, а среднемесячную зарплату, в случае нетрудоустройства, по истечении второго месяца, либо сразу выплатить выходное пособие в размере двух средних заработков.

Кроме того, Минтруд предложил установить 15-дневный срок, когда работник может запросить выплату среднемесячной зарплаты, если он не смог трудоустроиться.

На обсуждении закона глава ведомства Максим Топилин отметил, что снижения или увеличения суммы гарантий не предусмотрено.

Вуколов также подчеркнул, что по закону выплаты сотрудникам производятся до конца ликвидации предприятия. Кроме того, подготовлен документ, согласно которому работодатель обязан предоставить отчет о расчетах с уволенными сотрудниками в ликвидирующий орган.

Источник: Псковская Лента Новостей
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