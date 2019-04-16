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Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферу оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В указанной сфере безработными числились свыше 581 тысячи человек.

Кроме того, среди лидирующих по этому показателю отраслей оказались «обрабатывающие производства» (434 тысячи человек), «строительство» (282 тысячи), «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» (275 тысяч), а также «транспортировка и хранение» (216 тысяч).

Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов - 24 тысячи человек.

Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.

Ранее Росстат сообщил, что наибольший дефицит высококвалифицированных работников наблюдается в области здравоохранения, где не хватает почти 60 тысяч человек. На втором месте сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест.

В сфере здравоохранения также наблюдается дефицит специалистов средней квалификации - медсестер. Показатель достигает отметки в 56 тысяч человек.

Общий дефицит работников в России в прошлом году составил 723 тысячи человек.