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Правительство включит консультации родителей дошкольников в перечень госуслуг

Правительство в ближайшее время примет проект постановления по включению консультационной помощи родителям дошкольников в перечень государственных муниципальных услуг. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минпросвещения.

Как сообщает ТАСС, Татьяна Голикова заявила, что оказание методической, психолого-педагогической, консультативной и диагностической помощи таким родителям является важной составляющей нацпроекта «Образование». Так, для предоставления грантов в виде субсидий на эти цели уже в 2019 году было отобрано «96 организаций различных форм собственности, которые к концу 2019 года должны будут оказать не менее 2 млн услуг родителям дошкольного возраста». Вместе с тем для полноценной работы по этому направлению, подчеркнула вице-премьер, «необходимо соответствующее нормативное регулирование».

«Уже подготовлен и в ближайшее время будет принят проект постановления правительства, которым предусмотрено включение в общероссийский классификатор государственных муниципальных услуг соответствующие услуги по консультационной, психолого-педагогической и методической помощи родителям», - сказала Голикова.