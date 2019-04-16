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Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан, пишет «Интерфакс».

Ураза-байрам длится три дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Накануне, в последний день рамадана, мусульмане, по традиции, убирали помещения, покупали новую одежду для всех членов семьи, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.

В дни празднования Уразы-байрама нужно поздравить близких, навестить могилы, раздать деньги неимущим. Те, кто не постился, передают в фонд мечети специальную милостыню - закят. Он установлен для людей обеспеченных, у которых имеются сбережения.

В соответствии с правилами такие мусульмане должны пожертвовать сороковую часть тех денег, что не потратили на себя. Мусульмане с небольшим достатком ограничиваются «малым закятом».