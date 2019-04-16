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До 30 градусов ожидается в Петербурге в дни ПМЭФ

В дни проведения Петербургского международного экономического форума в городе установится теплая и сухая погода, сообщили «Интерфаксу» в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В северной столице на предстоящей неделе преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-18 градусов, во вторник плюс 10-12 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, в отдельные дни до 28-30 градусов.

В Ленинградской области погода будет определяться полем повышенного давления. Сохранится преимущественно сухая погода, за исключением вторника и дневных часов пятницы, когда ожидаются местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти преимущественно слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, во вторник плюс 8-13 градусов, на востоке похолодание до плюс 4 градусов. Днем плюс 26-31 градус, у водоемов местами до 20-23 градусов тепла.

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Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».