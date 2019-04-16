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Apple отказалась от обновления устаревших iPhone

Apple отказалась от обновления устаревших iPhone и iPad, сообщается на сайте компании.

Так, новая версия операционной системы iOS 13, которая выйдет этой осенью, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4), сообщает «РИА Новости».

Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.

В iOS 13 появится черная тема, повысится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Приложение «Фото» сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков. Кроме того, обновления появятся в «Напоминаниях», «Сообщениях», «Картах» и других приложениях.