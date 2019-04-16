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В России и мире

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

04.06.2019 13:25|ПсковКомментариев: 0

Трасса Джубга - Сочи не будет построена к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов сообщает «Лента.ру».

Он уточнил, что трасса - «это точно не проект текущего цикла». «У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 году», - отметил вице-премьер. Также, по его словам, «пока тоже рано говорить» про мост на Сахалин.

Ранее сообщалось, что трасса Джубга - Сочи и высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар - Грозный не вошли в инфраструктурный план на период до 2024 года. Заявлено, что они не прошли отбор в силу недостаточного уровня проработки.

Росавтодор также планировал снизить цену строительства до 1 триллиона рублей, сократив протяженности трассы до 80,5 километра. Таким образом, дорогу могут проложить не от Джубги, а от Туапсе, при этом окончание строительства запланировано на 2037 год вместо 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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