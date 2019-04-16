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Ученые: чистка зубов защитит от болезни Альцгеймера

04.06.2019 22:30|ПсковКомментариев: 0

Чистка зубов поможет защититься от болезни Альцгеймера, считают ученые из Бергенского университета. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Science Advances».

Ранее уже было известно, что бактерии, вызывающие гингивит (воспаление десен) способны проникать изо рта в мозг, где выделяемые ими вредные ферменты разрушают нервные клетки. Теперь же, исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, исследователи установили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты.

Исследователи подчеркивают, что бактерии сами по себе не вызывают болезнь Альцгеймера, но способны повысить риск ее развития и способствуют ее более быстрому прогрессированию. Поэтому, чтобы снизить риски, необходимо тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.

Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.

Исследователи уже разработали препарат, блокирующий воздействие вредных ферментов на мозг, однако его еще предстоит протестировать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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