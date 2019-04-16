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Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет ТАСС.

«Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже», - сказал он.

«Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, - это более 37 миллионов человек», - подчеркнул премьер.

Глава кабмина также сообщил, что дал поручение увязать госпрограмму с национальными проектами.

Задача госпрограммы - приблизить уровень жизни сельского населения к городскому, подчеркнул Медведев. «В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования», - уточнил он.

«Будем, конечно, заниматься и жилищным строительством, и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры по поддержке занятости, развитию инфраструктуры - я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, и, конечно, развитие Интернета», - пояснил премьер.

Председатель правительства добавил, что в рамках реализации госпрограммы будет использоваться проектный подход. «В программу заложены весьма значительные средства: это и федеральные средства, и средства внебюджетные, средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах», - подчеркнул Медведев.