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Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей макаронами, сосисками, консервами, сладостями, тортами и другими мучными изделиями, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Москва».

По ее словам, это ведет к ожирению и сахарному диабету.

«Привязанность к каждому продукту формируется с детства», - пояснила Шарапова.

Если ребенок привыкает к так называемым «быстрым углеводам», которые содержатся в вышеперечисленных продуктах, то во взрослом возрасте отвыкнуть от них будет практически невозможно и придется постоянно бороться с пищевой зависимостью, которую родители сформировали у него еще в детстве.