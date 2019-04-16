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В России захотели учредить звание «Город военно-трудовой славы»

В России предложили учредить новое почетное звание «Город военно-трудовой славы» для городов, в которых в годы Великой Отечественной войны в значительном объеме выпускалась оборонная продукция. Соответствующий документ был внесен в Госдуму заксобранием Нижегородской области и опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Об этом пишет «Лента.ру».

Уточняется, что звание будет присвоено городам, которые соответствуют ряду условий, в частности: активная деятельность заводов военной промышленности, производство военной продукции в годы войны, присуждение военным предприятиям города официальных наград, создание и работа на предприятиях молодежно-фронтовых бригад и стахановского движения.

Авторы инициативы подчеркивают, что «весомый вклад в победу над фашистской Германией внесли города, население которых обеспечивало фронт необходимым количеством вооружения, боеприпасов и продовольствия».

В связи с этим, наряду с уже учрежденными званиями «Город-герой» и «Город воинской славы», предлагается присвоить таким городам, как Нижний Новгород, звание «Город военно-трудовой славы».

В тексте документа отмечается, что в получивших такое звание населенных пунктах должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.