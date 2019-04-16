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Суд продлил до октября срок реализации имущества экс-кандидата в псковские губернаторы

Арбитражный суд Москвы 3 июня продлил до октября срок реализации имущества признанного банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова, ранее баллотировавшегося на пост губернатора Псковской области, сообщает «Интерфакс».

Следующий отчет финансового управляющего о ходе процедуры банкротства должника назначен на 7 октября, следует из информации на сайте суда.

Первая из процедур несостоятельности - реструктуризация долга - была введена в отношении Митрофанова 26 мая 2017 года. Инициатором был БМВ-банк, российское финансовое подразделение BMW Group, который в марте 2012 года выдал депутату автокредит в размере 3,7 млн рублей, но не дождался его погашения. Сумма требований БМВ-банка, включенная в реестр кредиторов, составила 7,4 млн рублей, в том числе 1,9 млн рублей приходилось на основной долг.

Еще до принятия решения о введении реструктуризации долга, в апреле 2017 года, представитель Митрофанова говорил в суде, что его доверитель находится за границей.

Суд по заявлению БМВ-банка 8 декабря 2017 года признал Митрофанова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. На тот момент долг, согласно отчету финансового управляющего, раскрытому в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве («Федресурс», bankrot.fedresurs.ru), составлял 543,3 млн рублей, в том числе 284,2 млн рублей приходится на финансовые санкции.

Обнаруженное имущество должника состояло из двух автомобилей и земельного участка в Псковской области общей площадью 50 тыс. кв. м. Исходя из анализа финансового состояния, управляющий сделал вывод о том, что Митрофанов не может погасить долг.

Крупнейшим кредитором Митрофанова является Банк развития технологий, его требования составляют 384,5 млн рублей. БМВ-банк безуспешно пытался обжаловать включение этого долга в реестр.

Напомним, Алексей Митрофанов в 2004 году, будучи членом ЛДПР, баллотировался на пост губернатора Псковской области. Набрав порядка 8% голосов, он занял пятое место. В дальнейшем политик перешел из ЛДПР в «Справедливую Россию».